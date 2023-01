Encontrado morto homem desaparecido há quase um mês em Torres Novas

Um homem de 49 anos que estava desaparecido desde 30 de dezembro de 2022, em Alcorochel, concelho de Torras Novas, foi encontrado morto esta quinta-feira pelas autoridades envolvidas nas buscas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) indica que o "intenso trabalho de investigação criminal desencadeado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria permitiu, hoje, localizar o corpo do desaparecido, não tendo sido apurado até ao momento que na base deste facto esteja a participação de terceiros".

Apesar de estar desaparecido desde o penúltimo dia do ano passado, os factos foram apenas comunicados à PJ há "cerca de 15 dias". Desde então, indica a PJ no mesmo comunicado, "em estreita articulação com o Ministério Público de Torres Novas", as autoridades procederam a "ininterruptas diligências de investigação criminal que permitiram localizar a pessoa desaparecida".

A operação envolveu elementos da PJ e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que através do destacamento de Torres Novas "prestou e dispensou total empenho e apoio nesta árdua tarefa de procura pelo desaparecido".

A investigação ao caso continua em curso. Para as 14h desta tarde está marcada uma conferência de imprensa para mais esclarecimentos pelo Departamento de Investigação de Leiria.