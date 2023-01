Presidente promulga criação do Centro Hospitalar de Santo António, no Porto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma governamental que cria o Centro Hospitalar de Santo António, E.P.E., resultante da fusão do Centro Hospitalar do Porto e do Hospital de Magalhães Lemos.

A criação do Centro Hospitalar Universitário de Santo António foi aprovada em 12 de janeiro pelo Conselho de Ministros.

De acordo com o diploma do governo, a fusão "insere-se num processo de melhoria contínua da prestação de cuidados de saúde, garantindo às populações qualidade e diversificação da oferta, a universalização do acesso e o aumento da eficiência dos serviços".