Museu da Cidade passa a Museu do Porto e volta "ao modelo tradicional"

O atual Museu da Cidade do Porto passará a designar-se Museu do Porto, revelou hoje o presidente da câmara, acrescentando que o museu composto por 17 espaços voltará "ao modelo tradicional" e assumirá "um discurso mais museológico" no futuro.

Numa publicação na sua página oficial, a Câmara do Porto afirma que durante o Conselho Municipal de Cultura, que se realizou hoje no Teatro Rivoli, o presidente da câmara, Rui Moreira, revelou que o atual Museu da Cidade do Porto se passará a designar Museu do Porto. .

"Voltamos ao modelo tradicional. Pretendemos e assumimos, para o futuro, um discurso mais museológico", refere Rui Moreira, citado na publicação da câmara.

Na mesma reunião, o diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais, Jorge Sobrado, afirmou que o Museu do Porto refletirá "uma casa de identidade", mas também "de pensamento, criação e futuro".

Destacando que "há muitos anos, o Porto reclama um museu para si", Jorge Sobrado afirma que mais do que uma casa, o museu será "um coração, um centro, uma estrela guia, um ponto a partir do qual podemos tirar partido da noção de rede". .

"O Museu do Porto será herdeiro desse desejo, dessa ambição", referiu, assumindo que a direção não vai "lutar mais contra uma semântica que está enraizada na cidade" e garantirá "uma uniformidade na designação dos museus municipais", como o Museu do Romântico ou Museu Vinho do Porto. .

De acordo com Jorge Sobrado, a programação "está a ser estabelecida" e será "ambiciosa, vibrante, mas também generosa com o público".

O Museu da Cidade do Porto é composto por 17 espaços, designados por estações, de natureza diversa, como espaços arqueológicos, reservatórios, espaços industriais, com jardins, quintas e parques, bibliotecas e o arquivo histórico.

Na publicação, a autarquia acrescenta ainda que durante o Conselho Municipal de Cultura foi revelado que mais de 5.800 espetadores assistiram às 58 sessões de cinema que decorreram no Cinema Batalha, aberto a 09 de dezembro de 2022. .