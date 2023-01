Frio. Porto reforça apoio às pessoas em situação de sem-abrigo

A Câmara Municipal do Porto reforça, esta quarta-feira, as equipas de rua no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo.

Segundo a autarquia da segunda cidade do país, um contingente especial, constituído por oito elementos, vai estar na rua, a partir das 21h, a distribuir agasalhos, alimentação de conforto e bebidas quentes a quem está em situação de sem-abrigo.

O contingente, que integra elementos da Proteção Civil Municipal, do Regimento dos Sapadores Bombeiros, do Departamento Municipal de Coesão Social e das Equipas de Rua, vai assegurar a “monotorização intensiva das pessoas em situação mais vulnerável, face às temperaturas mais baixas que se têm sentido nos últimos dias”, avança o município.

Ainda segundo a Câmara portuense, trata-se de um reforço na resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, apesar de "ainda não estarem reunidos os critérios estabelecidos para o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo do NPISA Porto – Vaga de Frio 2023". De acordo com o município, o plano de contingência “só é ativado com temperaturas mínimas abaixo dos 3ºC, durante três dias consecutivos”, explica.