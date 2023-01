Força Aérea interceta avioneta "suspeita" após largada de fardos de haxixe

A Força Aérea Portuguesa (FAP) avançou esta quarta-feira que, "através do sistema de defesa aérea e de policiamento aéreo, detetou na tarde de ontem uma aeronave em aproximação ao espaço aéreo nacional, sem comunicações e não identificada".

A avioneta foi "detetada a sul do Algarve e com rumo a norte", indica a FAP em comunicado enviado às redações, tendo ativado "de imediato uma parelha de F-16M" para intercetar o aparelho. "Em simultâneo, e pelo facto de a aeronave não identificada voar a baixa velocidade e a baixa altitude, foi também empenhado um avião P-3C CUP+".

A "aeronave suspeita" acabou por aterrar num local próximo de Ferreira do Alentejo, após ter sido seguida e monitorizada pela Força Aérea, que informou, "em tempo real", as autoridades competentes em terra da sua localização.

No comunicad, a FAP adianta que "o sistema de defesa aéreo nacional é composto por sensores e por um sistema de comando e controlo, responsável pela vigilância do espaço aéreo nacional2, sistema esse que "está integrado no sistema de defesa aérea da NATO".

Esta manhã, o Jornal de Notícias tinha noticiado que uma avioneta largou ontem dois fardos de haxixe em Ferreira do Alentejo, junto à A26, concretamente na ligação entre o nó da A2-Grândola Sul e a rotunda da Malhada Velha.

A aguardar a entrega estaria um grupo de traficantes dentro de uma viatura. Alertadas, as autoridades deslocaram-se para o local.

Segundo o jornal, os traficantes saíram da A26, entraram na Estrada Nacional 259, em direção a Grândola, no nó da A2-Grândola Sul, seguindo depois pelo IC1. Acabaram depois por encaminhar-se para Azinheira dos Barros, onde entraram por caminhos de terra batida. No fim, abandonaram a viatura e droga, fugindo a pé.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), para apurar a origem da avioneta e localizar os fugitivos.