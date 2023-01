FNE avança com nova greve dos professores a 8 de fevereiro

A Federação Nacional de Educação marcou nova greve de professores para 8 de janeiro. Segundo o Jornal de Notícias, a FNE entregou um pré-aviso de greve ao Ministério da Educação na terça-feira.

A hipótese já havia sido avançada à Renascença pelo secretário-geral da organização, João Dias da Silva. Em causa, explicou o dirigente, estão as soluções apresentadas pelo ministro João Costa que, em alguns casos, agravam "a precariedade e instabilidade" dos professores.

No pré-aviso enviado ao Governo, citado pelo JN, a FNE lamentou que, "ao fim de quatro meses, as propostas do Ministério da Educação para alteração do regime de concursos não só não dão garantias de que se melhora e clarifica o modelo, como ainda introduzem mais fatores de instabilidade e injustiças".

Na mesma nota, a federação apontou o dedo ao ministério de João Costa por ter sido "incapaz" de criar propostas no sentido de valorizar a carreira docente. Já esta terça-feira, a FNE tinha endereçado um parecer "negativo" em relação às sugestões do Governo, apresentadas em reunião com os sindicatos na semana passada.

"O ministério não responde às questões essenciais de valorização da carreira e, em termos de concursos, em algumas circunstâncias agrava a instabilidade e a precaridade. Portanto, é um sinal bastante negativo", frisou Dias da Silva.