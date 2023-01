Divulgação de e-mails do Benfica. Sentença a 27 de março

A sentença do processo da divulgação dos emails do Benfica está marcada para dia 27 de março. Segundo apurou a Renascença esta quarta-feira, a leitura do acórdão deverá acontecer às 14h00.

Recorde-se que o Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira a condenação do diretor de comunicação do FC Porto.

Em causa estão mensagens de correio electrónico enviadas ao director de comunicação do FC Porto e posteriormente divulgadas no Porto Canal, por terem sido considerados de interesse público por Francisco J Marques. As mensagens foram tornadas públicas por Francisco J. Marques, em 2017 e 2018, no programa Universo Porto - de Bancada.

O diretor de comunicação portista e Diogo Faria têm alegado em tribunal que atuaram baseados no "interesse público" dos e-mails, que, no seu entender, mostrariam a existência de um "polvo" do Benfica no mundo do futebol.

[em atualização]