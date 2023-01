Altar-palco da JMJ 2023 vai servir para "eventos futuros", explica Moedas

O presidente da Cãmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o altar-palco da Jornada Mundial da Juventude de 2023 vai servir para eventos futuros.

Moedas reagiu a informação, conhecida na terça-feira, de que a estrutura irá custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa.

O autarca sublinha ter conhecimento de que a obra "ia ser muito cara", pelo que importava aproveitar a estrutura "da melhor maneira".

"Nós queremos que esse palco e muitas dessas infraestruturas fiquem para o futuro", salienta.

Carlos Moedas sublinha ainda que a Câmara de Lisboa tinha de "arrancar rapidamente com a obra", uma vez que não podia, "como cidade, como país, não acolher o Papa, respeitando aquilo que é a regra de um evento que nunca se realizou em Portugal".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se já satisfeito com as justificações do autarca, salientando ser "importante" que "o investimento feito seja duradouro".

O Plano de Investimento da Jornada Mundial da Juventude da Câmara Municipal de Lisboa vai ser detalhado esta quarta-feira, numa conferência de imprensa marcada para as 11h00.