Presidente da República saudou cinema português por nomeação aos Óscares e não só

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta terça-feira o cinema português, na sequência da nomeação de "Ice Merchants" aos Óscares e da seleção de dois filmes de João Canijo para o Festival de Cinema de Berlim.

Numa nota divulgada ao final da tarde no "site" da Presidência, recorda-se que "o reconhecimento internacional do cinema português tem merecido ao Presidente da República a devida atenção, em mensagens, encontros com cineastas ou na recente distinção atribuída a Abi Feijó [produtor e realizador de cinema]".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "a inédita nomeação de um filme português (a curta-metragem de animação "Ice Merchants", de João Gonzalez) para os Óscares, tal como a anunciada presença de duas obras de João Canijo ("Mal Viver" e "Viver Mal") no Festival de Berlim, são novos motivos de regozijo e de confiança".

"Ice Merchants", de João Gonzalez, está nomeado para os Óscares na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, segundo a lista hoje anunciada, tornando-se no primeiro filme de produção portuguesa a competir por uma "estatueta dourada".

O filme, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias, de paraquedas, para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

João Gonzalez assina a realização e a banda sonora do filme e divide a animação, em 2D, com a polaca Ala Nunu.