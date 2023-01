PJ volta a fazer buscas na Câmara de Lisboa

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária voltou, esta terça-feira, a fazer buscas na Câmara Municipal de Lisboa.

As diligências surgem na sequência da investigação ligada ao processo da Operação Tutti Frutti, e que inclui antigos responsáveis da autarquia, como Fernando Medina e Duarte Cordeiro, atualmente ministros do governo de António Costa.

De acordo com a CNN Portugal, os inspetores procuraram atas de reuniões da câmara relacionadas com processos urbanísticos apresentados pelo ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado, durante a presidência de Fernando Medina.

A Renascença sabe que esta segunda-feira os inspetores da PJ estiveram ao final da tarde no departamento jurídico da Assembleia Municipal, onde normalmente se centralizam os contratos de assessoria, como o que foi celebrado com Joaquim Morão, já constituído arguido.

[notícia atualizada às 13h37 de 24 de janeiro de 2023]