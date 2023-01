Governo admite creche gratuita nos colégios privados

O Governo admite estender aos colégios privados as creches gratuitas.

Em declarações ao jornal Público, esta terça-feira, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, avança a revisão das regras para evitar casos de pais que têm de fazer quase 100 quilómetros diários.

Recordando que o alargamento do programa ao setor privado ainda é recente, a governante frisa que há coisas a ajustar, e admite que as regras possam vir a ser alteradas.

“Não está fora de questão, seja vermos as vagas na lógica das freguesias, em vez de concelhos, em algumas zonas do país, seja pela não exigência do esgotamento de vagas a 100%, mas precisamos de um pouco mais de tempo”, adiantou.

Nestas declarações não avança quanto tempo será necessário para fazer a avaliação e introduzir algumas eventuais mudanças, mostrando-se “focada em ter oferta disponível nos concelhos que já estão esgotados no sector social e têm privados interessados”.

Segundo a governante, dos concelhos esgotados, só um terço tem oferta privada interessada em aderir à rede.

Entretanto, a secretária de Estado revela que esta semana irá ficar disponível uma aplicação, denominada Creche Feliz, onde as instituições poderão colocar toda a informação sobre as vagas disponíveis e que vai permitir que os pais inscrevam os filhos, depois de acordarem previamente uma vaga.