TGV. Ourém quer metro de superfície a ligar Leiria a Fátima

A Câmara Municipal de Ourém quer que seja criado um metro de superfície que ligue a cidade de Leiria, onde o Plano Ferroviário Nacional prevê a passagem da linha do TGV, e a cidade de Fátima. A proposta aprovada por unanimidade em reunião de Câmara surge no âmbito do processo de consulta pública do Plano Ferroviário Nacional que decorre até 28 de fevereiro e considera haver "uma região com uma lacuna evidente" no Plano Ferroviário Nacional. O novo documento do Ministério das Infraestruturas prevê a existência de uma estação nas imediações da cidade de Leiria, onde o comboio de alta velocidade parará duas vezes por dia.

Para o chefe do executivo oureense, Luís Albuquerque, “dada a proximidade da ferrovia de Fátima, fazia todo o sentido que pudéssemos ter uma extensão da futura linha do TGV, para que as pessoas que queiram vir a Fátima tenham outro tipo de transporte que é importante e poderá ser fundamental no futuro.” Em declarações à Renascença, o autarca lembrou que “Fátima é hoje um destino turístico religioso muito procurado, onde acorrem normalmente milhões de pessoas”, apesar de os acessos serem feitos, essencialmente, por via rodoviária e pedonal.