Problemas persistem, quase um mês após a entrada em funcionamento no norte da Área Metropolitana de Lisboa

"Há falha de autocarros e desorganização nos trajetos. Piorou. De momento, acho que é o caos", diz este habitual utente, enquanto anda na fila que começou a entrar no autocarro que acaba de chegar. Antes de entrar, acrescenta que "falta levar em conta a necessidade dos utentes".

"O serviço é péssimo, os horários não são cumpridos e as carreiras não são feitas, muitas vezes".

"Havia dez autocarros parados e nenhum queria sair. Nos reclamámos com os motoristas e disseram-nos que não saiam porque não estavam no horário".

Há uns meses que todos os dias sai de Queluz, chega a Oeiras e apanha um autocarro para São Domingos de Rana, onde trabalha. Até ao final do ano passado, lá chegava a horas. Mas desde a entrada em funcionamento da Carris Metropolitana que Iossik Albuquerque chega atrasado. Tantas vezes que receia perder o emprego.

Do mesmo se queixa um outro habitual utente, que há mais de meia hora está abrigado da chuva que não pára de cair numa paragem próxima.

Entre muitos utentes á clara a falta de informação sobre as novas carreiras e horários - todos afixados no interior das paragens, para que os utentes as consultem. Teresa Dias já percorreu pelo menos quatro das paragens, para consultar os horários. Usa autocarro em Oeiras apenas três dias por mês. Admite que nem sequer sabia desta nova Carris Metropolitana. Admite que nem sequer sabia da nova Carris Metropolitana.

"Não, não sabia. Eu apanhava os outros autocarros antigos e não sabia que já tinham sido atualizados para esta nova empresa".

Consulta a aplicação da Carris Metropolitana, onde existe um conversor de rotas, para saber qual o numero atual da antiga carreira. Consulta o horário e toma uma decisão: "Vou apanhar um taxi. Estou aqui há 40 minutos". E lá prescinde de pelo menos 10 para pagar a bandeirada do taxi, para conseguir chegar a horas ao seu destino...

Mas nem todos estão mal informados. Só que mesmo os que estão, como Patricia Castro, têm razões de queixa.

"No primeiro dia vim mais cedo, para me inteirar das paragens, porque sabia que ia mudar. Já apanhei motoristas que eram muito simpáticos, mas que não sabiam as rotas. Não se cumprem horários. Há autocarros montes de vezes aqui parados, mas eles não têm motoristas".