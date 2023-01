Incêndio em prédio em Gondomar faz um ferido grave e deixa seis desalojados

Uma idosa com cerca de 90 anos ficou ferida com gravidade em resultado de um incêndio, na madrugada desta segunda-feira, em São Cosme, concelho de Gondomar.

"Há um ferido grave que foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto. O prédio de dois andares foi evacuado", adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Gondomar à Renascença.

O Presidente da Câmara de Gondomar confirmou que, além da "idosa com cerca de 90 anos", que morava no último piso do edifício, "há mais seis habitantes desalojados temporariamente".

De momento, as pessoas afetadas "já estão todas em casas de familiares, com retaguarda", acrescentou Marco Martins.

O fogo já se encontra em fase de rescaldo. Mal terminem os trabalhos dos serviços de emergência, a Câmara gondomarense irá proceder à "avaliação e peritagem, por parte de uma equipa de engenheiros e arquitetos, para perceber novamente se o imóvel tem ou não condições de habitabilidade", concluiu o autarca.

O alerta para o incêndio na Rua 25 de Abril, na união de freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, foi dado às 5h20. Às 7h00 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 14 meios terrestres.



[Notícia atualizada às 8h30 com informações avançadas pelo Presidente da Câmara de Gondomar]