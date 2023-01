Gaia suspende por seis meses novos registos de alojamento local para "disciplinar" setor

A Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, decidiu, esta segunda-feira, suspender por seis meses os novos registos de alojamento local para, neste período, criar um regulamento municipal e "disciplinar" este setor.

"A suspensão de novos registos é uma medida cautelar para criar um regulamento", disse o presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, quando se debatia esta questão na reunião pública do executivo municipal.

A proposta da maioria socialista foi aprovada por unanimidade, sendo agora a mesma levada a discussão na Assembleia Municipal.

A autarquia defende que "a salvaguarda do interesse público no direito fundamental à habitação e o desenvolvimento equilibrado do setor do turismo impõem que sejam definidas regras na sua articulação, em virtude de se verificar um número significativo de alojamentos familiares que foram retirados do mercado habitacional diretamente para o setor turístico".

Eduardo Vítor Rodrigues justificou a medida com a "necessidade de disciplinar" a área do alojamento local, algo só possível suspendendo os novos registos enquanto o regulamento municipal é elaborado.