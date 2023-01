Escolas e colégios privados com pré-inscrições praticamente esgotadas para o próximo ano letivo

As escolas e colégios privados já estão com as pré-inscrições praticamente esgotadas para o próximo ano letivo

O quadro é descrito à Renascença pelo diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Rodrigo Queiroz e Melo refere-se a uma pressão maior do que o habitual, pelo menos em alguns destes colégios.

“As pré-inscrições para o próximo ano letivo, neste momento, já estão ou muito adiantadas ou fechadas”, diz, acrescentando que “a pressão é bastante, bastante grande”.

“Há alguns colégios que sempre foi assim, não mudou muito e há outros onde estão neste momento, já com mais pré-inscrições do que é habitual”, assinala.

O responsável não afasta a possibilidade de a instabilidade no ensino público ser uma das razões para esta maior procura.

“Constatamos esta contínua procura que é o ensino particular e cooperativo, enfim, que já se vinha sentindo desde a pandemia. Eu acho que é um fenómeno mais amplo, mas todos os acontecimentos contam”, destaca.

Questionado sobre se este aumento de procura, em alguns estabelecimentos, pode estar relacionado com o momento de instabilidade que se vive no ensino público, Queiroz e Melo admite que “é natural que assim seja, que também contribua”.