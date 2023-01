SEF captura estrangeiro foragido há mais de oito anos em Itália

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto de Lisboa um estrangeiro, sob o qual pendia um mandado de captura emitido por Itália. Em causa estão crimes relacionados com tráfico de droga.

O passageiro, de 43 anos, procurado pelas autoridades há mais de oito anos, “foi detetado no decurso de um controlo documental realizado junto à porta de desembarque, fazendo uso de uma ‘carta de identitá italiana’ que levantou suspeitas de fraude”, revela a nota enviada à redação.

Os peritos documentais do SEF fizeram uma análise pormenorizada e concluíram que o documento mesmo era falso.

Após investigações foi apurada a verdadeira identidade do passageiro, bem como o mandado de captura e detenção para efeitos de extradição.

“A comunicação com as autoridades italianas foi facilitada pelo facto de se encontrar a trabalhar com o SEF, no Aeroporto de Lisboa, um perito italiano da FRONTEX que, de imediato, estabeleceu contactos com os seus serviços em Itália.”

O detido é presente na segunda-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório e conhecer as medidas de coação.