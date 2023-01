Passagem de navios russos acompanhada pela Marinha

A Marinha esteve a acompanhar a passagem de navios russos ao longo da costa portuguesa na última semana.

De acordo com o comunicado enviado à redação, a Marinha Portuguesa, "em colaboração com países aliados e da NATO", vigiou a passagem de uma fragata de origem russa por território nacional, "desde 12 de janeiro até esta semana".

Através do navio NRP Bartolomeu Dias, "ao longo de seis dias", a Marinha esteve atenta à deslocação da fragata Admiral Gorshkov no oceano Atlântico, desde o continente "até cerca de 1.300 quilómetros, a oeste da ilha das Flores".

Entre 19 e 20 de janeiro, o NRP Sines acompanhou o navio russo Kama, na zona dos Açores.

Já no início deste mês a Marinha Portuguesa havia executado igual tarefa, ao vigiar um navio científico da Federação Russa, o Akademik Aleksandr Karpinskiy, proveniente do mar do Norte.