Milhares juntam-se em Lisboa contra inconstitucionalidade de lei protetora dos animais

Milhares de pessoas manifestam-se em Lisboa em protesto contra a possibilidade de a lei que criminaliza os maus tratos a animais vir a ser declarada inconstitucional.

Muitas camisolas do IRA - Intervenção e Resgate Animal -, um som ensurdecedor de buzinas e apitos e inúmeros cartazes erguidos marcavam a praça do Marquês de Pombal, de onde a maninfestação arrancou, por volta das 16h20, terminando no Rossio e passando ainda pelo Tribunal Constitucional.

Os manifestantes entoam palavras de ordem como "justiça para animais, queremos mais" e "vergonha", assim como exibem cartazes repletos de imagens chocantes de animais maltratados, questionando: "Isto não é crime?".

Junto ao ponto de arranque do desfile estava um cartaz do PAN (Pessoas, Animais, Natureza), que apoia o protesto e no qual se lê: "Criminoso e Inconstitucional é maltratar um animal".