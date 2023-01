"Atacar" alojamento local como sucede em Gaia "é apenas placebo", diz ALEP

"O setor não pode continuar a ser o bode expiatório, sempre envolto num ambiente constante de perseguição e incertezas. O AL é, hoje, um dos pilares do turismo e será uma peça fundamental para ajudar a ultrapassar este período de crise que se avizinha”, refere o presidente da ALEP, Eduardo Miranda, citado no comunicado.

"Atacar o alojamento local é apenas um placebo que transmite uma falsa ideia de ação, não resolve nada e serve apenas para distrair a opinião pública dos verdadeiros problemas, sendo o principal deles, a falta de soluções concretas", pode ler-se no comunicado da associação do setor.

O responsável anunciou no comunicado que irá estar presente na reunião pública da Câmara Municipal que decorre na segunda-feira no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, às 16:00, "de forma a marcar posição sobre este assunto junto do município".

De acordo com a associação, "Gaia é um bom exemplo desta política que procura encontrar um elo mais fraco para desviar as atenções".

"Os números do AL em Gaia são claros e mostram que o AL quase não tem peso na habitação e que nunca poderia ser o culpado pelo aumento de preços", refere a associação, que aponta ainda que o AL "representa apenas 0,9% das casas do concelho".

Segundo a ALEP, "o município ainda tem 13.500 casas vazias (Censo 2021) e apenas 1.200 alojamentos locais, a maioria feitos em casas de segunda habitação ou casas antes vagas que foram reabilitadas".

Já no centro e na zona histórica, "onde há mais concentração de AL, são apenas 600 registos numa zona que ainda hoje tem 2.200 casas vagas", de acordo com a associação do setor, e fora desta área "a presença do AL é completamente residual" e "não tem dado sinais de aumento do crescimento no município".

A ALEP defende que "perseguir o setor não incrementa a habitação", relembrando que o AL "já representa mais de 40% das dormidas no país e foi peça fundamental na reabilitação de vários centros históricos em processo de degradação".