Registos sem capacidade para dar resposta a mais de 300 mil pedidos de nacionalidade portuguesa

Os trabalhadores dos Registos e Notariado têm mais de 300 mil pedidos atribuição de nacionalidade portuguesa para processar, mas não há meios para dar resposta a tanta procura.

É a indicação do secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Publica (SINTAP), que, à Renascença, refere que há falta de recursos humanos e meios técnicos.

"Os trabalhadores estão exaustos e em burnout. É preciso meios para poderem trabalhar e recursos humanos para dar resposta a estes processos", apela.

José Abraão admite que "provavelmente" estes processos podem demorar anos, devido à falta de capacidade dos Registos.

Os pedidos da nacionalidade portuguesa dispararam desde que estalou a polémica sobre a atribuição do passaporte português a judeus sefarditas com antepassados portugueses.

O secretário-geral do SINTAP refere que "a alteração da lei da nacionalidade fez com que as pessoas fossem a correr para garantir a sua nacionalidade".

"As Finanças e as conservatórias não foram dotadas dos meios para responder ao que era mais que expectável", critica, ainda.