"Para haver um acordo, o ministro tem de acordar", diz Fenprof

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, não acredita que a ronda negocial desta sexta-feira vá resultar num acordo com o Ministério da Educação.

Antes de se sentar à mesa das negociações, o sindicalista falou aos jornalistas considerando que "para haver um acordo, o ministro tem de acordar", referindo-se aquilo que considera ser a falta de resposta às reivindicações dos professores.

No exterior do Ministério da Educação, centenas de professores manifestam-se ruidosamente. Animado pelo que via, Mário Nogueira fez um novo apelo à mobilização, sublinhando a necessidade "de manter a pressão".

Questionado sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre esta matéria, Mário Nogueira mostrou-se satisfeito pelo Presidente da Reepública agora estar ao lado dos professores, lamentando, no entanto, que noutros "momentos importantes em que gostariamos que estivesse connosco, acabou por não estar".