Hospital de Cantanhede é "Amigo do Idoso"

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), em Cantanhede, integra a partir desta sexta-feira a lista internacional de participantes em Sistemas de Saúde Amigos do Idoso, intitulada "Age friendly healthsystem".

O Hospital de Cantanhede foi desta forma reconhecido, a nível internacional, por práticas de saúde amigas do Idoso.

O HAJC foi avaliado por um consórcio de entidades ligadas ao setor social e da saúde, tornando-se "a primeira instituição portuguesa a constar desta lista de organizações reconhecidas por promover o respeito pelos direitos da pessoa mais velha", afirmou o HAJC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Age-Friendly Health Systems é uma iniciativa da Fundação John A. Hartford e do Institute for Healthcare Improvement, em parceria com a American Hospital Association (AHA) e a Catholic Health Association of the United States, Age friendly healthsystem.

O objetivo é o de adequar a "resposta às necessidades específicas" dos cidadãos e desenvolver "práticas para Sistemas de Saúde Amigos do Idoso".

A metodologia deste sistema parte de uma abordagem geriátrica multidimensional, baseada em quatro elementos, os 4M, sendo eles a "Motivação", ajustando os cuidados prestados ao resultado esperado por cada doente, assim como a "Medicação", adequando a medicação ao doente e ao seu estado.

Outro dos elementos é "Estado Mental", ou seja, prevenir, identificar e tratar a demência, depressão e estados confusionais, bem como a "Mobilidade", incentivando a mobilidade e a funcionalidade no idoso.

Para a presidente do conselho diretivo, Diana Vilela Breda, este reconhecimento é "um grande orgulho", que se junta a "outros nacionais e internacionais".

"Ser o primeiro hospital em Portugal e o segundo da Europa a participar neste modelo de boas práticas de prestação de cuidados a pessoas mais velhas, sustentado na metodologia 4M, é um justo reconhecimento do trabalho que os nossos profissionais desenvolvem", frisou.

O HAJC deu ainda nota de que, segundo o Plano Nacional de Saúde 2021-2030, nas últimas duas décadas a esperança de vida à nascença aumentou 4,5 anos, sendo de 81,1 anos (2018-20).

Estudos recentes apontam para que a população com mais de 65 anos quase duplique nos próximos 30 anos.