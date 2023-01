FENPROF admite vir a exigir primeiro-ministro à mesa de negociações

Cidadao

20 jan, 2023 Lisboa 11:21

Acordado está ele, está é a ver se adormece os professores com cantos de sereia. O ministro fez um discurso incendiário a tentar criar uma vaga de fundo que virasse os Pais contra os professores. Falhou clamorosamente, pois mais de metade dos Pais, aqueles que não veem a Escola como um mero armazém “onde se despejam os putos” mas sim como o lugar onde se ministra a melhor preparação técnica para o futuro profissional dos filhos, continuam a apoiar os professores. Vai daí, emendou a mão, e agora fala em “serenidade” e apela ao “bom-senso” … Saiu o “tiro pela culatra”, não foi, (ainda) ministro? Tenha o ainda ministro o bom-senso de discutir o que realmente há para ser discutido e não meros formalismos que custam nada, e propostas envenenadas como a de por professores do Quadro em fim de carreira também com a casa às costas e nas mão dum colégio de diretores, figura que afinal não retirou. Quando fizer isso, terá sido dado um passo de gigante para terminar protestos. Continue com as tentativas patéticas de Divisão dos sindicatos, e de lançar Pais contra professores e não tarda, nem ministro é.