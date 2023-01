Criança entre os quatro feridos de incêndio no Montijo

Um incêndio numa moradia na cidade do Montijo, no distrito de Setúbal, provocou esta sexta-feira à tarde quatro feridos, três ligeiros e um em estado considerado grave.

O alerta foi dado por volta das 15h20 da tarde.

Os feridos são as duas pessoas que se encontravam dentro da casa - uma mulher e uma criança -, e também um bombeiro e um agente da PSP que participaram no combate às chamas.

Os três feridos ligeiros foram levados para o Hospital do Montijo, enquanto o ferido grave (a mulher) foi transportado para o Hospital de S. José em Lisboa, por inalação de fumo.

Nesta altura o incêndio já está na fase de rescaldo.

No combate estiveram envolvidos 30 operacionais, dos bombeiros, do INEM, da PSP, e da câmara municipal do Montijo.