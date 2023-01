Vinte pessoas detidas em operação anti-droga na Área Metropolitana de Lisboa

A PSP deteve esta quinta-feira 20 pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de drogas na Área Metropolitana de Lisboa. Todos os detidos foram apanhados em flagrante delito.

A operação incidiu no Bairro Quinta do Loureiro, passando também pelos bairros Portugal Novo e de Camarate e, ainda, pelo concelho de Sesimbra, culminando uma investigação de seis meses. Fez cumprir 18 mandados de busca domiciliária, com as valências de investigação criminal e de ordem pública.

Os detidos têm idades entre os 20 e os 70 anos, havendo entre eles tanto homens como mulheres já referenciados e com cadastro.



[notícia atualizada às 10h50, com balanço final]



[notícia atualizada às 8h15 com informação sobre detenções]