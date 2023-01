Reabriram as estradas do maciço central da Serra da Estrela

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabriram hoje ao trânsito, depois de terem sido encerradas, na terça-feira, devido à queda de neve, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, a circulação rodoviária foi restabelecida pelas 10h00 desta quinta-feira nos troços rodoviários números 11 (Piornos - Torre), 12 (Torre - Torre) e 13 (Torre - Lagoa Comprida).

As estradas do maciço central estavam encerradas desde as 7h50 de terça-feira, devido à queda de neve.