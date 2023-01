Pelo menos 10 detidos em operação anti-droga na Área Metropolitana de Lisboa

A PSP está a fazer nesta manhã de quinta-feira uma operação de combate ao tráfico de drogas na Área Metropolitana de Lisboa, com maior incidência, na capital, no Bairro Quinta do Loureiro, através do cumprimento 18 mandados de busca domiciliária.

A operação passa também pelos bairros Portugal Novo e de Camarate e, ainda, pelo concelho de Sesimbra, culminando uma investigação de seis meses.

Às primeiras horas da manhã, há, pelo menos, uma dezena de detidos e droga de vários tipos apreendida, a par de armas e munições.

Os detidos têm idades entre os 20 e os 70 anos, havendo entre eles tanto homens como mulheres já referenciados e com cadastro.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa precisa que no total estão a ser cumpridos 18 mandados de busca domiciliária com as valências de investigação criminal e de ordem pública.

A PSP remete para mais tarde informações sobre o decorrer da operação.

[notícia atualizada às 8h15 com informação sobre detenções]