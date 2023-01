Ordenada retirada do mercado de cosméticos da L"Óreal com ingrediente proibido

O Infarmed ordenou a suspensão da venda e retirada do mercado de produtos cosméticos da marca L"Oréal que contêm um ingrediente proibido desde março de 2022.

Segundo uma circular publicada no site do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o organismo "no âmbito de uma ação de fiscalização de mercado, constatou a existência no mercado nacional de produtos cosméticos distribuídos pela empresa L"Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional".

"Apesar da L"Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. ter informado o INFARMED, I.P. das medidas para a recolha e retirada do mercado nacional dos produtos cosméticos que continham na sua composição o ingrediente, da análise da informação disponibilizada até à presente data, constata-se que a referida empresa não conseguiu demonstrar a recolha na totalidade do mercado nacional dos produtos cosméticos não conformes", adianta a circular.

A entidade reguladora refere que a marca "evidenciou ao INFARMED, I.P. que procedeu à alteração/reformulação atempada dos produtos cosméticos de forma a não conterem na sua composição o ingrediente" proibido em cosméticos desde 1 de março de 2022, no entanto, "as entidades que possam ainda dispor destes produtos não os podem disponibilizar".

O Infarmed pede ainda aos comerciantes que possuam ainda produtos com este ingrediente para contactar a marca e sublinha que "os consumidores que ainda possuam estes produtos não os devem utilizar".

O Butylphenyl methylpropional é um composto químico aromático considerado cancerígeno, cujo uso em cosméticos é proibido desde 1 de março de 2022 na União Europeia.

A substância é classificada como cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução.