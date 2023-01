Ministro da Educação avisa que alunos "estão a ser prejudicados" e faz apelo aos professores

O ministro da Educação, João Costa, considera que os alunos estão a ser “prejudicados” pelas greves dos professores e apela ao bom-senso e à boa vontade negocial dos sindicatos.



João Costa, em entrevista à RTP no dia em que foram retomadas as negociações, mostra-se preocupado com a onda de greves nas escolas.

“Sei que tanto os professores, como os sindicatos, como o Ministério da Educação, como as famílias, todos temos esta preocupação partilhada com o bem-estar e com as aprendizagens dos alunos. Olho para o que está acontecer com preocupação e com esta vontade de ter a empatia e a colaboração dos sindicatos para, em processo negocial, podermos retomar a normalidade nas escolas”, afirma o ministro da Educação.

“Estes alunos estiveram dois anos com uma pandemia e este é o ano da recuperação. Nós temos muitos alunos que estão a recuperar aprendizagens, estavam a recuperar a bom ritmo. Se as aulas não estão a acontecer em muitas escolas, os alunos estão a ser prejudicados na recuperação”, sublinha.

O Governo está de boa-fé nas negociações, garante João Costa, que pede bom-senso aos sindicatos de professores. O processo de negociações está encaminhado, mas não vai ser possível chegar a acordo em relação a todas as reivindicações dos professores, adverte.

“Os sindicatos têm um caderno reivindicativo extenso, têm reivindicações antigas, têm algumas mais recentes e eu penso que o bom principio da negociação e de chegarmos a acordo é termos o entendimento de que há matérias em que já fizemos muito trabalho nos últimos sete anos, há matérias novas em que estamos a trabalhar e a priorizar.”