Um jovem de 17 anos foi detido com uma arma de ar comprimido dentro de uma escola em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.



Segundo a GNR, a detenção ocorreu na terça-feira após uma denúncia por posse de arma proibida.

Os militares apreenderam uma pistola de ar comprimido e 14 munições.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.