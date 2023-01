GNR apreendeu mais de 65 mil cigarros na Maia

O Destacamento de Ação Fiscal (DAF) da GNR do Porto apreendeu, no concelho da Maia, 65.300 cigarros, por introdução irregular no consumo, cujo valor ascende os 13 mil euros, foi esta quinta-feira anunciado.

"O valor do tabaco apreendido ascende aos 13.000 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) num valor de 10.700 euros", refere a GNR, em comunicado.

No decorrer da ação policial, foi identificado um homem de 50 anos.

De acordo com a GNR, a apreensão decorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária, realizada na terça-feira na Autoestrada 3 (A3), que liga o Porto a Valença.

"Foi fiscalizada uma viatura que no seu interior transportava diversas caixas contendo tabaco manufaturado, sem o pagamento dos impostos especiais incidentes e em violação das normas de selagem e estampilhagem estabelecidas pelo regime jurídico dos Impostos Especiais de Consumo (IEC)", esclarece a GNR.