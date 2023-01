Eugénio de Andrade celebrado com ciclo de comemorações do centenário de nascimento

Um colóquio internacional, congressos, exposições, concertos e leituras são algumas das iniciativas que arrancam esta quinta-feira e vão decorrer ao longo do ano para celebrar o centenário do escritor e poeta Eugénio de Andrade.

Nascido em 19 de janeiro de 1923, no Fundão, Eugénio de Andrade, pseudónimo de José Fontinhas, morreu no Porto em 2005, aos 82 anos.

Fundão e Porto são assim as duas principais cidades a organizar iniciativas. Na primeira, até ao fim do ano, destacam-se o projeto “Branco no Branco – Dicionário de 100 Imagens para 100 Palavras de Eugénio de Andrade”, concebido pelo grupo de arquitetos “Espacialistas” e o escritor Gonçalo M. Tavares, a exposição “A Raiz das Palavras” e ainda o regresso do Festival Literário da Gardunha, desta vez dedicado ao poeta. No Porto, as comemorações contam já hoje com a inauguração da mostra “Eugénio de Andrade, A Arte dos Versos”, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, e o concerto na Casa da Música, dedicado ao autor de “Rente ao dizer”.

Em Lisboa, esta quinta-feira, há um recital de poesia na livraria Barata, às 18h00, numa iniciativa da Associação Portuguesa de Escritores.

A sessão, com entrada livre, conta com a apresentação de Paula Mendes Coelho e a participação musical de Duarte Gouveia Bento, Filipa Braamcamp, Miguel Graça Moura, Paulo Lopes e Tozé Cerdeira.

Em fevereiro, na Biblioteca Palácio Galveias, está prevista uma evocação da vida e da obra do autor de "Os Amantes sem Dinheiro". Em outubro, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Biblioteca Nacional de Portugal vão receber um congresso internacional sobre Eugénio de Andrade.