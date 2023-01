Amadora. Trabalhadores concentram-se em solidariedade com colega vítima de assédio moral

Os trabalhadores de uma empresa de segurança privada, sediada na Amadora, cumprem na sexta-feira uma greve e concentração em solidariedade com um colega suspenso após ter denunciado ser vítima de assédio moral, acusação que a entidade patronal refuta.

A concentração solidária foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria e Vigilância (STAD), que acusa a empresa Vigiexpert de assédio moral sobre um trabalhador que, "dentro daquilo que é legítimo e que são os seus direitos, recusou fazer um horário de 12 horas e receber as horas extraordinárias abaixo do previsto no contrato coletivo de trabalho", disse à agência Lusa o vice-coordenador do sindicato, Rui Tomé.

A partir desta recusa "passou a ser um alvo a abater por parte da empresa", afirmou Rui Tomé, denunciando "pressão" e "chantagem" por parte da empresa que "criou um posto de trabalho que nunca tinha existido" e colocou o trabalhador "em condições desumanas".

De acordo com o sindicalista, o trabalhador foi colocado no estacionamento da sede da empresa, numa primeira fase no horário entre as 08:00 e as 17:00, "ao ar livre, sem uma portaria para se poder abrigar, sem uma casa de banho para poder utilizar, ao frio, ao vento e à chuva", situação a que "resistiu", mas que veio a agravar-se no final de dezembro de 2022.

A empresa "decidiu aumentar o assédio sobre o trabalhador" transferindo-o, segundo Rui Tomé, para o horário da meia-noite às 8h00 e tendo como função "guardar três lugares de estacionamento da administração".

"Não contente com o que estava a fazer, ainda pôs um processo disciplinar ao trabalhador que, neste momento, se encontra suspenso", acrescentou o vice-coordenador do sindicato, que considera estar perante "uma ação de assédio ao trabalhador que põe em causa quer os direitos humanos quer os direitos laborais".

Face à situação, o STAD convocou para sexta-feira "uma concentração nacional de solidariedade, denúncia e protesto", que terá lugar junto à sede da empresa, na Amadora, distrito de Lisboa, entre as 10h30 e as 17h00.

O sindicato estima uma adesão de cerca de uma centena de trabalhadores na ação, que contará com dirigentes e delegados sindicais do STAD e a secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, informou que estará na concentração onde, segundo Rui Tomé, já confirmaram a presença representantes dos partidos socialista, comunista e Livre.

O protesto será ainda assinalado com o cumprimento de um dia de greve.

O sindicato apresentou queixa à autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Contactado pela Lusa, o gerente da Vigiexpert, Pedro Noronha, negou qualquer "tentativa de assédio" por parte da empresa, justificando que o trabalhador "foi colocado nestas funções por ter sido recusado por quatro ou cinco clientes onde esteve a prestar serviço" e que "nunca foi obrigado a trabalhar 12 horas".

"Para encontrar uma solução, foi colocado no estacionamento, onde já houve carros vandalizados e onde acontece regularmente clientes, até de outras empresas, ocuparem os lugares da direção, despeitando a sinalização", explicou.

Porém, disse ainda, "teve sempre acesso à casa de banho nas instalações da empresa, onde tem um cacifo", bem como estaria "resguardado do frio com um casaco da farda e podendo abrigar-se da chuva num alpendre".

Pedro Noronha admitiu que, na sequência das denúncias à comunicação social, "foi feita uma nota de culpa para instauração de um processo disciplinar" e que o trabalhador se encontra suspenso.

A empresa tem cerca de 900 vigilantes a prestar serviço em várias zonas do país.