Professores. Governo propõe passagem de 10 quadros de zona pedagógica para 63

O Governo propõe aos sindicatos de professores reduzir a dimensão geográfica das áreas em que os docentes são colocados.

De acordo com o ministro da Educação, João Costa, a ideia é que se passe de 10 quadros de zona pedagógica para 63. Em 95% dos casos terão distâncias máximas de 50 quilómetros.

O minsitro João Costa disse também que o Ministério vai vincular já este ano, no mínimo, mais de 10 mil professores e garantiu um alívio do estrangulamento no acesso ao 5º e 7º escalões.

Segundo o governante, até ao fim da legislatura 75% dos professores que reunirem essas condições terão acesso ao 5° escalão e 58% ao 7° escalão.

