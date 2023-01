Medicamentos até 15 euros vão subir de preço para evitar rutura

O Governo anunciou esta quarta-feira o "aumento controlado" dos preços dos medicamentos mais baratos, de modo a garantir a permanente disponibilidade dos fármacos no mercado.

Em comunicado enviado à imprensa, o Ministério da Saúde informa que os "medicamentos com preço de venda ao público até 10 euros têm o preço atualizado em 5% e aqueles com preços entre 10 e 15 euros serão atualizados em 2%".

Contas feitas, as subidas de preço vão situar-se entre os 30 e os 50 cêntimos.

Além desta medida, o ministério pretende também rever os fármacos mais caros, com preços acima dos 15 euros. A atualização será feita em comparação com a média de quatro países de referência - Espanha, França, Itália e Eslovénia.

Se os medicamentos estiverem mais caros do que a média, haverá lugar a uma redução do preço, no valor máximo de 5%. As medidas serão aplicadas já neste primeiro semestre de 2023.

Tal como Manuel Pizarro, ministro da Saúde, já havia avançado esta terça-feira, irá também ser criada uma "lista de medicamentos essenciais", cuja disponibilidade será monitorizada "de forma particular" e poderá incluir medidas específicas, como a "revisão excecional de preço".

Segundo o mesmo comunicado, define-se ainda o conceito de "medicamento de custo excessivo", que tem como referência o "aumento do volume de vendas e da quota de mercado". Os fármacos que encaixarem nessa categoria terão uma redução de preço ainda em 2023.

A lista de medicamentos cuja exportação se encontra limitada ou suspensa, que neste momento inclui 110 fármacos, também será atualizada regularmente.