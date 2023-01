Mau tempo. Transportes escolares em Boticas suspensos na manhã de quarta-feira

O presidente da Câmara de Boticas e responsável pela Proteção Civil Municipal, Fernando Queiroga, afirmou, esta terça-feira, à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, não se realizarão os transportes escolares, mas advertiu que a escola estará aberta para receber alunos.



"Agora, não vamos fazer circuitos porque, além da neve, há também a questão do gelo e não vamos arriscar", afirmou o autarca do Norte do distrito de Vila Real, referindo-se aos circuitos dos transportes escolares de todo o concelho.

A neve começou a cair a meio da tarde na zona mais alta de Boticas, na freguesia de Alturas do Barroso, depois a cota foi descendo e esta noite, segundo o autarca, "neva com muita intensidade da zona da Carreira da Lebre para cima".

A meio da tarde os alunos desta freguesia de Alturas do Barroso regressaram a casa mais cedo por precaução.

Pelo terreno, de acordo com Fernando Queiroga, estão espalhados os meios da Proteção Civil e dos bombeiros em operações de limpeza e espalhamento de sal.

Neste distrito, há ainda registo de queda de neve em Montalegre, Chaves, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Murça e Valpaços, bem como nas serras do Alvão e do Marão, em Vila Real.

Também em Montalegre, devido à queda de neve e ao gelo, haverá equipas em prevenção durante toda a noite e, segundo o comandante interino dos bombeiros da sede do concelho, Miguel Monteiro, as operações de limpeza das estradas e de espalhamento de sal serão reforçadas a partir das 06:00, hora em que será avaliado se haverá transporte escolar neste município. .

O responsável aconselhou "muita precaução" e "acima de tudo muito segurança" aos automobilistas que circulem no concelho.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve entre hoje e as 15:00 de quarta-feira.