Gaia. Reposta circulação na Linha do Norte, mas com limitação de velocidade

A circulação ferroviária na Linha do Norte na zona de Francelos, em Vila Nova de Gaia, foi reposta nos dois sentidos após um novo abatimento na via, mas com limitação de velocidade, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

Um novo abatimento de via na Linha do Norte em Francelos, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, condicionou a circulação ferroviária entre o apeadeiro de Francelos e a estação de Vila Nova de Gaia, depois de na semana passada já ter sucedido um episódio semelhante.

Segundo adiantou fonte oficial da IP à Lusa, a circulação foi reposta nos dois sentidos entre o apeadeiro de Francelos e a estação da Granja, em Vila Nova de Gaia, pelas 13h25.

A mesma fonte adiantou que no local, por precaução, a circulação se faz com uma limitação de velocidade 10 quilómetros por hora (km/h), concretamente entre os quilómetros 326 e 326,1 da Linha do Norte.



O abatimento de hoje, ao quilómetro 326 da Linha do Norte, ocorreu perto do da semana passada, que se verificou ao 325, numa zona que está em obras, e causou condicionamentos entre quinta e sexta-feira.



A Lusa noticiou hoje que o abatimento em Francelos, Vila Nova de Gaia, na semana passada, num troço em obras da Infraestruturas de Portugal, causou 52 supressões de comboios e 130 atrasos, que totalizaram 7.320 minutos, segundo a CP.

De acordo com uma resposta da CP - Comboios de Portugal a questões da Lusa, "foram efetuadas 52 supressões de comboios (44 totais e oito parciais), todas em comboios urbanos do Porto".

"A ocorrência provocou atrasos a 130 comboios, num total de 7.320 minutos", sendo que "o tempo médio dos atrasos foi de 56 minutos", adiantou fonte oficial da CP à Lusa.

[notícia atualizada às 22h00]