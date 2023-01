Évora. Urgência Pediátrica fecha esta noite e reabre na manhã de quinta

A Urgência Pediátrica do Hospital de Évora encerra às 21h00 e reabre às 9h00 de quinta-feira. O serviço só tem em escala um dos três profissionais necessários para a equipa.

"O motivo deste encerramento deve-se ao facto de só termos em escala um elemento dos três que deveriam constituir a equipa", justificou o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), num comunicado do gabinete de comunicação.

Na nota, o HESE informou que, tendo em conta o funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), "todos os utentes que necessitem de cuidados médicos pediátricos urgentes" devem contactar a Linha Saúde 24 ou o número 112.

Desta forma, será possível proceder "ao encaminhamento dos doentes da área de influência do hospital de Évora para outras unidades hospitalares", acrescentou.

"Apelamos à colaboração e compreensão de todos os utentes até à regularização da situação, que ocorrerá amanhã [quinta-feira], às 9h00", referiu também o HESE.

Em 17 de dezembro, o mesmo serviço do HESE esteve encerrado entre as 21h00 desse dia, um sábado, e as 9h00 do dia seguinte.

O fecho, na altura, deveu-se "à falta de pediatra para assegurar o referido turno", explicou a unidade hospitalar, precisando que o profissional escalado tinha adoecido "subitamente" e não tinha sido "possível a sua substituição".

Também no hospital de Évora, a Urgência Polivalente funcionou, entre as 20h00 de 23 de dezembro e as 8h00 do dia seguinte, com "equipa reduzida", indicou na altura o HESE, adiantando que tal se deveu "à impossibilidade súbita de alguns profissionais, cuja substituição não [foi] possível garantir no imediato".