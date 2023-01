"Entendam-se". Antigos ministros da Educação pedem a Governo e sindicatos que acabem com as greves

Em declarações à Renascença , Marçal Grilo, que foi ministro da Educação entre 1995 e 1999, critica o método e a forma como os sindicatos têm levado a cabo estas paralisações e avisa que “o movimento sindical está a perder uma boa oportunidade para se afirmar pelas boas razões e está a afirmar-se de uma forma enviesada. Por parte do Governo, penso que tem de avançar para estas negociações, sobretudo, com boa-fé, com verdade e com um espírito aberto”.

No dia em que o Governo e os sindicatos dos professores regressam às negociações para discutir o modelo de recrutamento dos docentes, Eduardo Marçal Grilo apela a um entendimento entre as partes, para pôr fim à sucessão de greves que está a marcar o início do segundo período de aulas.

Apesar de não ter “muita confiança em resultados muito positivos” nesta ronda negocial, este antigo ministro diz que “a melhor maneira que o Governo teria de estabelecer um diálogo frutuoso com os sindicatos era apresentar um dossier com todos os problemas que tem pela frente e, então, estabelecer um calendário nos próximos tempos, para que haja estabilidade no sistema educativo”.

Muitos dos problemas identificados no setor da Educação, e que fundamentam os protestos dos docentes têm, em alguns casos, mais de 30 anos.

É o caso do “Estatuto da Carreira Docente, que tem 36 anos. Era preciso rever as carreiras a partir do zero e isto não se faz com uma negociação rápida e imediata”, exemplifica.

Se a reunião desta quarta-feira não servir para estabelecer um calendário com compromissos negociais, “o que vai acontecer é que vão chegar a acordo sobre alguns pontos, mas, daqui a seis meses, terão outros sobre a mesa e o problema nunca mais acaba”.

No entanto, Couto dos Santos identifica outras reivindicações dos professores que poderiam ter resposta mais célere e menos dependente dos condicionalismos financeiros do Executivo: “o acesso à profissão, o sistema de ensino, a questão da indução dos novos professores. São custos muito baixos e que poderiam dar uma resposta definitiva. Por outro lado, a questão da colocação de professores; aí, poderá ser encontrada uma fórmula que facilite o resultado. Mas o que me parece que não é bom é discutir um ponto, dois pontos ou três pontos quando temos muitos mais pontos que têm cerca de 20 anos”.

Partidos entendam-se. Problemas não se resolvem “ouvindo o ministro”

Couto dos Santos defende, por outro lado, um acordo alargado entre os partidos sobre as questões prioritárias no setor da Educação.

Rejeitando a expressão ‘Pacto para a Educação’, este antigo ministro declara-se “chocado” ao ver que, nos anos do Governo de ‘geringonça’, “nem Bloco de Esquerda nem Chega, nenhum dos partidos, falou sobre educação. E agora vão para as manifestações apresentar-se?”.

Couto dos Santos lembra que “a educação não é para ganhar votos, é para resolver problemas dos professores e dos jovens. Por isso, os partidos, em vez de irem para as manifestações, sentem-se na Assembleia da República. Não é ouvindo o ministro que os problemas se resolvem”.