Colisão com sete feridos cortou EN4 em Montemor-o-Novo

O trânsito na Estrada Nacional 4 (EN4) entre Montemor-o-Novo e Silveiras, no distrito de Évora, esteve cortado devido a um acidente com sete feridos, mas já foi restabelecido às 17h50 desta quarta-feira, disse fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que a circulação neste troço da EN4 foi normalizada às 17h50, depois de concluídas as operações de socorro às vítimas e de limpeza da via.

Segundo uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o acidente, para o qual foi dado alerta às 15h10, ocorreu ao quilómetro 75 da EN4, entre Montemor-o-Novo e Silveiras.

A mesma fonte adiantou que a colisão, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e um de mercadorias, provocou sete feridos, um deles com gravidade, corrigindo a informação inicial de seis pessoas com ferimentos.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o ferido grave do acidente é um homem, de 45 anos, precisando que esta vítima foi helitransportada para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Os restantes seis, quatro adultos e dois menores, cujas idades e géneros não soube precisar, foram considerados feridos ligeiros e transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Montemor-o-Novo, INEM, GNR, Proteção Civil Municipal e Infraestruturas de Portugal (IP), com um total de 37 operacionais, apoiados por 15 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e um helicóptero.