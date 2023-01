Castro Daire. Neve fecha escolas e corta estradas e 200 alunos ficam em casa

Três escolas do primeiro ciclo e alguns jardins de infância, envolvendo um total de 50 crianças, fecharam em Castro Daire, devido à queda de neve, e outros 150 alunos não puderam deslocar-se devido ao corte de estradas.

"As escolas primárias de Picão, Mezio e Carvalha, assim como os jardins de infância dessas localidades ficaram fechadas, por causa da neve", disse fonte do município de Castro Daire, no distrito de Viseu.

Segundo a mesma fonte, aquelas localidades situam-se na região da serra do Montemuro, "que é sempre a mais afetada [na região] pela queda de neve", o que acabou por "deixar em casa 50 crianças" destes níveis de ensino.

"Apesar de as estradas já estarem reabertas ao trânsito, algumas ainda estão condicionadas". Entretanto, acrescentou, "outros 150 alunos mais velhos não tiveram possibilidade de se deslocarem para a sede do município para as escolas básica 2,3 e secundária".

Ainda no município de Castro Daire, os Bombeiros Voluntários de Farejinhas "estão a levar os almoços a casa das pessoas que ficaram retidas em algumas aldeias, impossibilitadas de irem para os centros de dia", adiantou a autarquia.

Desde a madrugada de hoje que a Estrada Nacional (EN) 2, entre Castro Daire e Bigorne, e a EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra do Montemuro, assim como algumas estradas municipais, estiveram encerradas à circulação até ao final da manhã devido à queda de neve.