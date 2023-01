Atual crise financeira pode adiar decisão de ter um filho

A demógrafa Maria João Valente Rosa alertou que a atual crise financeira pode levar muitos pais a voltar adiar a decisão de ter um filho até as condições se regularizarem ou tornarem-se "menos arriscadas" como aconteceu durante a pandemia.

"No próximo ano podemos estar perante o efeito adverso deste momento particularmente complicado do ponto de vista social e económico que estamos a passar hoje, porque o que se está a passar agora só daqui a nove meses é que vamos conseguir observar", disse a professora universitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Maria João Valente Rosa falava à agência Lusa a propósito dos dados do "teste do pezinho", divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que apontam um aumento de 5,3% no número de recém-nascidos rastreados em 2022 (83.436) em relação a 2021 (79.217).

A demógrafa afirmou que ter um filho "é um projeto muitíssimo pensado" e que os pais e mães querem que "a criança nasça nas melhores condições possíveis", o que também se relaciona com fatores de segurança, financeiros, laborais, entre outros.

Em 2013 e 2014, elucidou, Portugal também atingiu "valores baixíssimos de nascimentos" devido à crise financeira.

Contudo, a covid-19 foi "um período particularmente mais pesado do que a crise financeira anterior", porque além de ter sido penalizador do ponto de vista laboral e financeiro, também foi do ponto de vista sanitário, combinação que levou a um recorde histórico de quebra de nascimentos em 2021, vincou.

Segundo a demógrafa, o medo de contrair a infeção, a incerteza de conseguir ter uma assistência médica adequada, os problemas com as visitas nos hospitais e no acompanhamento da gravidez e dos partos também pesou na decisão de ter um filho naquela altura.

"Neste momento, estamos a avançar também para um período particularmente difícil do ponto de vista financeiro, a inflação, etc., e também do ponto de vista de estabilidade laboral e pode acontecer que muitas das conceções que poderiam acontecer este ano voltem a ser adiados para 2024 até as condições se regularizarem ou se tornarem menos arriscadas", advertiu.

Maria João Valente Rosa sublinhou que, "cada vez é mais difícil tomar a decisão do momento melhor para ter um filho" e, por isso, "muitas vezes a decisão é que mais vale tarde que nunca", acabando a mulher por ter o filho muito tarde.

"O que acontece é que quanto mais tarde se tem o primeiro filho, mais difícil é transitar para o segundo e mais difícil é para transitar para o terceiro", disse, estimando que em 2022 a idade média das mães ao nascimento do primeiro filho poderá ter sido superior à observada em 2021, "que já foi muito elevada (30,9 anos)".

Por outro lado, realçou, "é preciso que existam mulheres para ter os filhos e o que está a acontecer é que as mulheres que estão a chegar ao período fértil são cada vez menos em virtude de terem nascido em períodos de baixa natalidade" o que também contribui para que o número de nascimentos não seja tão elevado. .

Por exemplo, sustentou, os dois últimos recenseamentos apontaram que, entre 2011 e 2021, registaram-se menos 288 mil mulheres com idades entre os 15 e os 49 anos.

Segundo Maria João Valente Rosa, esta situação pode ser atenuada se os saldos migratórios forem "muito positivos e particularmente centrados nas idades ativas que são as idades mais férteis".

"Os saldos migratórios são importantes por duas razões: por um lado, por contribuírem para que as mulheres no período fértil não diminuam tanto quanto estão a diminuir e, por outro lado, por também terem um efeito importante para contrabalançar o saldo natural negativo", concluiu.