Aproximar, fixar e vincular. Quais as propostas do Governo para os professores?

O ministro da Educação, João Costa, levantou esta quarta-feira o véu sobre algumas das medidas que vão ser apresentadas na terceira ronda negocial com representantes dos professores, e que têm um custo próximo dos 100 milhões de euros. Sob o lema “aproximar, fixar e vincular”, o Governo promete reduzir distâncias que os docentes são obrigados a percorrer para lecionar, mas também que todos os professores possam concorrer a uma escola em 2024 e ainda a redução do número de professores retidos no 4.º e 6.º escalões. Distância máxima de casa à escola de 50 kms Com a premissa de “aproximar”, João Costa anunciou a redução de distâncias entre as residências de professores e as escolas onde estes são colocados, indicando que, a partir do próximo ano letivo e em 95% dos casos, a distância máxima entre casa e trabalho será de 50 quilómetros, quatro vezes menos que os atuais 200 quilómetros. De acordo com o ministro da Educação, a ideia é que se passe de 10 quadros de zona pedagógica para 63 através do novo concurso de professores, tornando-os um “recurso menor”. Com o país dividido em 63 zonas, os professores que fiquem colocados nestes quadros terão a garantia de estar numa região muito mais pequena e, assim, mais próximos de casa. “Atualmente, os professores de quadro de zona pedagógica são obrigados a deslocar-se em zonas que distam entre 157 km e 244 km, podendo, em anos sucessivos ser colocados em qualquer escola dentro destas regiões, com as deslocações que tal comporta", explicou João Costa.

2024 - todos os professores podem concorrer a todos os lugares Outra das propostas enviadas pelo Ministério da Educação é a de que todos os professores possam concorrer a uma escola em 2024, abrindo só depois vagas onde faltem docentes, com o processo de "deslocalizar professores que estavam felizes" num estabelecimento de ensino a ser interrompido. "No concurso de 2024 todos poderão concorrer a todos os lugares", começou por explicar João Costa, acrescentando que, depois, "à medida que surgem vagas nas escolas, as vagas abrem e as pessoas podem concorrer" se assim o desejarem. Tal como acontece com a administração pública, depois só passarão a abrir vagas nas escolas onde faltam professores e só vão concorrer aqueles que pretendem mudar de estabelecimento de ensino. Além disso, o ministério quer ainda "agilizar e aumentar" os mecanismos que permitem aos professores trocar entre si, por mútuo acordo, de escola.

Vincular 10 mil professores este ano e reduzir contratados Outra das propostas do Governo aponta para a vinculação de mais de 10 mil professores em 2023/24, ou seja, de todos os professores contratados com horário completo e 1.095 dias de trabalho, que passarão a ser integrados nos quadros. Isto fará com que a maioria dos professores a contrato possa ser integrada nos quadros. No caso dos professores que estão a dar aulas, mas não têm horário completo, o ministério quer avançar com um processo de "vinculação dinâmica", ou seja, conforme atingem o equivalente a três anos de serviço com horário completo, os tais 1.095 dias, podem vincular. Atualmente, os professores só vinculam após três anos de contratos anuais e sucessivos, ou seja, bastava que num ano tivessem um horário incompleto para que tivessem de recomeçar a contar do zero. A proposta do ministério é que se passe a contar os dias de trabalho: "Um professor com seis anos de serviço com horário de 50% perfaz os tais três anos completos", explicou o ministro João Costa. O tempo médio de integração nos quadros é atualmente de "mais de 16 anos”, refere, que diz que a medida pretende “diminuir substancialmente o tempo que cada professor demora a ser vinculado”.



Os não integrados vão receber aumentos salariais Para quem não consiga entrar nos quadros, avançou o ministro, haverá aumentos salariais, reconhecendo-os como “necessidades permanentes do sistema”. A proposta do ministério é que os contratados possam ter um ordenado equivalente ao "2.º e 3.º escalão da carreira docente", dependendo do tempo de serviço. Também para evitar substituições sucessivas nas escolas, o ministério quer que os docentes com incapacidade para a docência por motivos de saúde possam ser integrados nas carreiras gerais sem perda de remuneração e assegurando aí a sua progressão.

Fim do estrangulamento dos retidos no 4.º e 6.º escalões Outra das medidas propostas foi a redução do número de professores que não avançam para o 5.º e 7.º escalão, garantindo a progressão de 75% dos docentes no primeiro caso e de 58% no segundo até ao final da legislatura, em 2026. Assim, 25% dos professores no 4.º escalão continuarão na mesma situação dentro de três anos, tal como 42% dos docentes no 6.º escalão. No caso dos professores, apenas quem tem avaliações de Excelente ou Muito Bom tem o acesso automático garantido, ficando todos os outros dependentes das vagas abertas anualmente pelo ministério. Uma das queixas mais ouvidas pelos professores é de existirem quotas nas escolas para atribuir as notas de Muito Bom e Excelente que os impedem de progredir automaticamente e exigem, há vários anos, o fim das vagas de acesso. João Costa avançou que o critério iria manter-se inalterado.