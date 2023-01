“Não queremos presentes envenenados”, diz STOP sobre propostas do Governo aos professores

André Pestana, coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), juntou-se às largas centenas de pessoas, para defender que as reuniões com o Governo devem ser transmitidas online e que já foi formalizado o pedido ao primeiro-ministro.

A este protesto juntaram-se mais alguns oriundos de pontos do Algarve, como Silves e Albufeira.

"Isto podia estar completamente decidido se o Governo tivesse capacidade de nos ouvir e dar resposta", lamenta, por outro lado, António Fechado, docente em Portimão e que esteve na organização do protesto.

"Não conseguimos aguentar mais esta situação, estamos no nosso limite", afirma à Renascença Dilar Neves, professora em Silves.

A chuva não afastou os professores, auxiliares, pais e alunos que se juntaram na manifestação em Portimão para exigirem respostas do Governo.

Recorde-se que o Ministério da Educação já admitiu vincular professores ao fim de três contratos, ir mais longe na proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica e abrir lugares de quadros de escola.

Para André Pestana são presentes envenenados: "Queremos ver onde está a diferença porque haver a vinculação após três contratos anuais já existe neste momento. Relativamente aos quadros de zona pedagógica, o ministro ainda não respondeu a uma questão muito simples que fizemos: os colegas que já estão em QZP (Quadro de Zona Pedagógica) e a sua área está a ser desmembrada em várias se poderão escolher em qual é que ficam. Por isso, não queremos presentes envenenados".

Os dias passam e milhares de alunos continuam sem aulas, mas o STOP confia no apoio dos pais: "Apoiam porque os pais não querem uma escola onde os profissionais de educação estão exaustos. Os pais que estão no terreno sabem isso, não os pais que dizem representar pais, mas recebem fundos do Ministério da Educação".

No Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, em Portimão, os pais aderiram em massa ao protesto. "Houve uma reunião da Associação de Pais e os pais votaram por unanimidade que iam apoiar esta causa. Então, hoje a comunidade educativa esteve à porta das escolas e ninguém entrou", contou Cátia Cardoso, mãe e professora.

O STOP reúne-se no dia 20 de janeiro com o Governo. O sindicato defende mudanças urgentes, caso contrário, defendem que a saída do ministro é inevitável.