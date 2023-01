Limites às trotinetes? Ministro não exclui revisão do Código da Estrada

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que os municípios têm atualmente poderes para regular a velocidade e o estacionamento das trotinetes e admitiu uma revisão ao Código da Estrada.

“Vamos aguardar pelas conclusões das audições que estão a ser feitas, se for necessário proceder a algumas alterações com certeza que teremos que ajustar o quadro legislativo às necessidades, mas vamos avaliar se é ou não uma necessidade”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro, quando questionado se o Governo vai alterar o Código da Estrada, tendo em conta as novas formas de mobilidade suave, como trotinetes e bicicletas elétricas.

O ministro falava após ter presidido à abertura do seminário “Mobilidade Ativa: Futuro em Segurança”, que se realiza ao longo do dia de hoje em Lisboa, numa organização do Ministério da Administração Interna (MAI) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Nesta iniciativa, o governante deixou a mensagem que atualmente os municípios já têm “a possibilidade de regularem a velocidade e o estacionamento” para as trotinetes dentro das localidades.

“Os municípios, no que diz respeito à mobilidade suave, mais concretamente ao uso das trotinetes, têm já possibilidades, em sede de posturas municipais, que são aprovadas em reuniões de câmara e assembleias municipais, de proceder à redução da velocidade e também poderes de regular as condições e os locais de estacionamento desses veículos”, precisou.