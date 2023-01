Incêndio no centro de Lisboa deixa 24 desalojados

"Estamos na fase de rescaldo, pois rapidamente os nossos meios chegaram ao local", confirmou tenente-coronel dos Sapadores, Tiago Lopes. "Temos notícia de algumas explosões. Tudo indica que seriam de garrafas de gás que estavam no edifício", sublinhou.

Já está extinto o incêndio que deflagrou na cobertura de um edifício na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José, em Lisboa. F oram retiradas 24 pessoas - residentes e outras que estavam em alojamento local.

Não há feridos a registar, mas segundo fonte dos Sapadores a cobertura deste prédio de três andares ficou destruída.

O comandante fala num "ataque direto" por parte dos operacionais. Neste momento, vários drones estão a fazer monitorização de pontos quentes.

Questionado sobre se as pessoas regressariam às suas habitações, Tiago Lopes indicou que não seria possível, porque "a cobertura foi toda destruída, logo a chuva entra".



Autarca promete realojamento rápido

“Estamos a tranquilizar as pessoas. Elas vão ser alojadas ou através da Câmara ou da Santa Casa da Misericórdia. Estamos a contactar. Estamos a avaliar. As pessoas não vão ficar sem teto. Vamos resolver a situação”, disse Carlos Moedas aos jornalistas no local.

Segundo o autarca, no edifício encontravam-se residentes e “pessoas que estavam em alojamento local”.

“Vamos avaliar e vamos ajudar as pessoas. Encontraremos soluções. Não vamos conseguir encontrar soluções de longo prazo esta noite, mas vamos conseguir amanhã [terça-feira] e depois de amanhã”, anotou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revela que o alerta foi dado às 20h56.

[notícia atualizada às 23h30]