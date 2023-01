Governo apresenta nas próximas semanas nova estratégia de segurança rodoviária

O Governo vai realizar sessões com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto sobre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2030, que “nas próximas semanas” será apresentada na Assembleia da República, disse esta terça-feira o ministro da Administração Interna.

Na abertura do seminário “Mobilidade Ativa: Futuro em Segurança”, que se realiza ao longo do dia de hoje em Lisboa, numa organização do Ministério da Administração Interna (MAI) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), José Luís Carneiro avançou que as linhas gerais da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2030 vão ser apresentadas “nas próximas semanas” na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias com “o objetivo de ouvir e colher os contributos” dos deputados.

Após esta auscultação, vão ser feitas sessões com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto sobre este “documento transversal que se encontra alinhado com a política de segurança rodoviária da Comissão Europeia” e que vai reunir também “contributos de toda a sociedade civil e que se constitui como uma importante orientação para os próximos anos”, disse.

O ministro precisou que o Governo quer aprovar a estratégia “com a máxima brevidade”, destacando que os principais objetivos deste documento passam pela segurança das vias, dos veículos e dos utilizadores.

“Criar um ambiente rodoviário seguro nas suas diferentes dimensões e reduzir os números da sinistralidade devem ser objetivos do Governo, mas, muito mais do que isso, devem ser objetivos de todos nós, de toda a sociedade e que nos devem convocar para que, em conjunto, possamos progredir com vista a um país onde a mobilidade deixe de representar um risco”, afirmou.

O ministro disse ainda que “o Governo tem trabalhado lado a lado com os principais agentes do sistema” para procura garantir o reforço do combate aos acidentes rodoviários, “seja através do reforço das ações de fiscalização, das ações de sensibilização e da adequação da legislação, sempre que necessário”.