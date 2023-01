Governo anuncia solução para Hotel Turismo da Guarda, fechado há mais de 12 anos

O Governo anunciou esta terça-feira que o Hotel Turismo da Guarda, que está fechado há mais de 12 anos, vai ser "integrado na rede de Pousadas de Portugal e entregue à Empresa Nacional de Turismo, S.A., para reabilitação e subsequente exploração".

A informação foi avançada pelo ministro da Economia, António Costa Silva, na Comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Este não é o primeiro plano para a infraestrutura, localizada no centro da cidade da Guarda e que foi inaugurada há mais de 75 anos.

O Hotel Turismo da Guarda encerrou em 2010, quando a autarquia vendeu o imóvel ao Turismo de Portugal, por 3,5 milhões de euros. Até hoje mantém as portas fechadas.

O último concurso para a concessão e exploração do hotel, no âmbito do programa revive, voltou a não receber candidaturas em março do ano passado.

Com a integração na rede Pousadas de Portugal, e entrega para reabilitação e subsequente exploração à ENATUR, Empresa Nacional de Turismo, SA., o Ministério da Economia acredita que esta será “a solução final para a reabertura ao público” do Hotel Turismo da Guarda.