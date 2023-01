Empresas obrigadas a pagar óculos a funcionários. Como reagem os patrões?

Esta terça-feira, a Renascença revelou o caso de um trabalhador romeno que pediu à entidade patronal para cobrir as despesas dos óculos que teve de comprar por, alegadamente, o seu trabalho com o computador estar a prejudicar a visão ao ponto de ter tido necessidade de alterar a graduação.

A justiça romena negou o pedido e o homem avançou para o Tribunal Europeu que acabou de lhe dar razão, alegando que sempre que os resultados dos exames médicos o exigirem devem ser facultados aos trabalhadores dispositivos especiais de correção.

Questionado sobre se um computador pode alterar a capacidade de visão de quem trabalha muitas horas por dia em frente a um ecrã, o presidente do Colégio de Especialidade de Oftalmologia diz que “depende” e explica o seu ponto de vista. “Ao perto não tem grande importância. Não se pode, de todo, atribuir qualquer responsabilidade à tecnologia por uma visão que piora progressivamente ao perto, a partir dos 45 anos. É tipicamente da idade”, justifica Alberto Magalhães.

Uma opinião que robustece a argumentação das entidades patronais, de alguma forma surpreendidas com o desfecho do caso do trabalhador romeno.

Contactado pela Renascença, José Alves Silva, presidente da Associação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, alega que não deve ser a entidade patronal, mas a Segurança Social que deve financiar os óculos ou as lentes.

“Eu acho que essa situação deve ser vista com muita atenção”, começa por referir, quando confrontado com artigo 7 do Decreto-Lei 349/93, que indica que os trabalhadores que desempenhem as suas funções em frente a um monitor "devem ser sujeitos a um exame médico adequado dos olhos e da visão" e "sempre que os resultados o exigirem, e os dispositivos normais de correção não puderem ser utilizados, devem ser facultados aos trabalhadores dispositivos especiais de correção concebidos para o tipo de trabalho desenvolvido".

Para José Alves Silva, “é natural que o Governo perceba que há uma exceção”, com os trabalhadores a terem “direito de assistência na segurança social”, por isso, conclui, “quando necessitarem de óculos devem ir junto da Segurança Social e esta financia, no todo ou em parte, os óculos”.